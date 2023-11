Stratul zapezii are 35 cm la Balea Lac, iar constructorii intentioneaza sa ridice un nou Hotel de Gheata.Cel mai mare strat de zapada de la o statie meteo din judetul Sibiu este de 35 de centimetri, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, unde Arnold Klingeis a anuntat ca intentioneaza si in acest an, pentru a 17-a oara, sa ridice un hotel de gheata, obiectiv turistic unic pana acum in Romania, potrivit unui comunicat de presa, potrivit Agerpres."Va informam cu ... citeste toata stirea