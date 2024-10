Video. ,,Zi istorica pentru granicerii din Bistrita". Instanta a anulat titlul de proprietate dupa 20 de ani de procese

Asociatia Proprietarilor de Paduri Graniceresti Bistrita Bargaului cere de 20 de ani anularea titlului de proprietate pentru mai bine de 7.700 de hectare de padure, emis in 2002 de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Bistrita-Nasaud, pentru Comuna Bistrita-Bargaului. In instanta, asociatia granicerilor bargauani a aratat ca a revendicat suprafata de padure respectiva, in baza Legii 1/2000, deoarece inainte de a fi confiscata de regimul ... citește toată știrea