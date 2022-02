In 1 martie, pentru al X-lea an consecutiv comunitatea academica brasoveana sarbatoreste Ziua Universitatii Transilvania.Cu aceasta ocazie cele 18 facultati au pregatit numeroase evenimente online si cu prezenta fizica.Multe dintre evenimente au inceput de vineri, 25 februarie, si tin timp de o saptamana. In aceasta perioada vor avea loc ... citeste toata stirea