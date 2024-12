Viena Magic, "cu casa inchisa"

Cu siguranta a devenit o traditie pentru melomani sa celebreze sarbatorile de iarna pe ritmurile fermecatoare ale muzicii clasice vieneze. Indragita orchestra Johann Strauss Ensemble, condusa de Russell McGregor, nu si-a dezamagit publicul nici in acest an si a revenit in tara noastra, pentru al 20-lea an.Sub titulatura "Viena Magic", turneul ... citește toată știrea