Vierme, lacusta, acum si greier: inca o insecta a fost autorizata ca ingredient alimentar pe piata din UE

Comisia Europeana a autorizat promovarea greierelui de casa (Acheta domesticus) ca aliment nou in Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al institutiei.Greierele de casa (Acheta Domesticus) este a treia insecta care a fost aprobata cu succes pentru consum, dupa aprobarile emise in luna iulie a anului trecut pentru viermele galben uscat si in luna noiembrie pentru lacusta calatoare. In cazul greierelui de casa, autorizatia de consum este valabila atat sub forma congelata, uscata ... citeste toata stirea