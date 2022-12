Viitorul Spital de Infectioase, eligibil pentru PNRR. Viitorul Spital Regional, nu

Ministerul Sanatatii a finalizat miercuri, 28 decembrie, evaluarea celor 46 de dosare de finantare depuse in cadrul apelului Infrastructura spitaliceasca publica noua aferent PNRR. Dintre acestea, 42 au indeplinit criteriile de eligibilitate si vor intra in urmatoarea etapa de analiza in vederea acordarii punctajului conform metodologiei de evaluare.Intre cele 42, sunt si 2 proiecte din Brasov. Este vorba despre proiectul de realizare a unui pavilion nou medicina operationala politrauma ... citeste toata stirea