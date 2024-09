Vin in Piata Sfatului: I.L. Caragiale, Sextil Puscariu, Elena Muresianu si Johann Gott. Recreati de inteligenta artificiala

In acest weekend (13 - 15 septembrie) sarbatorim Piata Sfatului. Evenimentul "Retro Marktplatz" va arata vizitatorilor cum era, in vremurile de altadata, targul din mijlocul vechii cetati.Cei mai de seama invitati vor fi dramaturgul Ion Luca Caragiale, carturarul Sextil Puscariu, artista Elena Muresianu si tipograful Johann Gott. Au fost insufletiti de creatorul digital Sergiu Tavitian - un adevarat magician al realitatii virtuale.Caragiale a murit in 1912, la Berlin. In acea vreme, desi ... citește toată știrea