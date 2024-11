"Vin la Brasov", pe 15 si 16 noiembrie

Belvedere Events Center Brasov este gazda celei de-a IX editii a targului international de vinuri "Vin la Brasov". Evenimentul care va avea loc in perioada 15-16 noiembrie 2024 va aduce in fata publicului si a specialistilor, a operatorilor HoReCa, mai mult de 300 de etichete de vinuri premium. In total, la eveniment vor ... citește toată știrea