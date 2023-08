Ca si sistemul sanitar romanesc, si sistemul din Republica Moldova se confrunta cu un deficit acut de medici. Acestia iau calea strainatatii, iar multi ajung in Romania. Castigurile sunt mult mai mari la noi in tara decat peste Prut. Numai in perioada 2019-2021, si-au luat certificate de conformitate pentru a-si putea omologa studiile in strainatate aproape o mie de medici si absolventi.Cardiologul Tatiana Melnic a venit in Romania in 2017, dupa cativa ani de munca in sistemul de sanatate ... citeste toata stirea