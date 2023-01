Vin ninsorile in toata tara

Elena Mateescu (foto), directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a anuntat ca iarna se instaleaza usor, usor, in Romania, astfel incat ninsorile isi vor face aparitia in majoritatea zonelor tarii."Cel putin in aceasta saptamana, vremea se va apropia de normalul termic al perioadei din calendar. (...) De miercuri (25 ianuarie - n.r.), racirea se va resimti si in partea de vest, nord-vest, maximele la scara intregii tari se vor situa intre 0-6 gradeC, cel mult 12 ... citeste toata stirea