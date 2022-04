Vindea "fata" prin Brasov, i-a tras o bataie pentru ca nu mai voia clienti

Politistii brasoveni cerceteaza un constantean de 24 de ani sub aspectul savarsirii infractiunii de "proxenetism". Politistii de la Investigatii Criminale spun ca tanarul ar fi obligat o fata de 22 de ani sa se prostitueze. "Din cercetarile efectuate in cauza, a rezultat faptul ca in perioada 2021 - 11 aprilie 2022, un tanar, in varsta de 24 ani din judetul Constanta, ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre o tanara, in varsta de 22 ani din judetul Constanta, prin administrarea ... citeste toata stirea