Vindeau acumulatori de trotinete, asteptati cu un flagrant la Brasov

Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, dupa ce au prins, in flagrant, doua persoane banuite ca intentionau sa vanda acumulatori de trotinete electrice, care ar fi fost sustrasi de pe teritoriul altei tari.In baza unor date si informatii de interes operativ, la data de 14 martie a.c., pe strada Negoiului, din municipiul Fagaras, politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras au organizat o actiune de prindere in flagrant.Astfel, in jurul orei 19: ... citește toată știrea