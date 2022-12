Vine Mos Nicolae

Noaptea de luni spre marti, 5 spre 6 decembrie, este cea in care Mos Nicolae trece, fara sa fie vazut, pe la ferestrele caseor in care sunt copii si le lasa celor care au fost cuminti dulciuri in ghetute. Copiii si-au pregatit de ieri ghetele, le-au curatat si le-au dat cu crema, astfel incat mosul sa le gaseasca mai usor. Micutii brasoveni stiu cam ce isi doresc de la mos, iar parintii lor au transmis mai departe aceste dorinte."Eu imi doresc un hamster si vreau sa-i pun numele Tontonel", ... citeste toata stirea