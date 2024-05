Vinerea Mare. Rastignirea, moartea si ingroparea Mantuitorului Iisus Hristos

Vinerea Mare este cea mai importanta zi din Saptamana Patimilor. Este zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Mantuitorul lumii.Vinerea Mare, numita si Vinerea Patimilor, Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca, este ziua cea mai neagra din istoria Crestinismului. Este ziua in care Iisus a fost biciuit, scuipat si rastignit intre doi talhari. Este Vinerea neagra in care Iisus a murit pentru mantuirea lumii.Din Scriptura aflam ca dupa ce Hristos a ... citește toată știrea