Vineri, 13 octombrie, in jurul orei 19.15, agentii de la Rutiera au oprit, pe strada Stadionului din Brasov, un autovehicul, la volanul caruia se afla un barbat, de 29 de ani, din orasul Voluntari, judetul Ilfov. "Pentru ca cel oprit prezenta indicii ca s-ar fi aflat sub influenta alcoolului, politistii au procedat la testarea sa, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat", s-a consemnat in raportul IPJ.Cateva ore mai tarziu, in ... citeste toata stirea