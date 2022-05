Vineri, 13: Si-au intalnit ghinionul pe Drumul Poienii

Un accident cu victime a avut loc vineri, 13 mai, in jurul orelor 13.00, pe DN1E, Brasov - Poiana Brasov, echipajele de salvare fiind alertate dupa ce o motocicleta s-a rasturnat in curbele de pe sensul de urcare catre statiune. Doi pasageri erau pe motor, ambii raniti, dusi la urgente."Un barbat, care conducea o motocicleta pe sensul de urcare spre Statiunea Poiana Brasov, a acrosat parapetele de beton aflat pe marginea partii carosabile si s-a rasturnat. In urma impactului au rezultat doua ... citeste toata stirea