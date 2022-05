Vineri, Bursa locurilor de munca: 621 de posturi confirmate, la 31 de firme

Brasovenii aflati in cautarea unui loc de munca au o importanta oportunitate. Vineri, 20 mai, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov organizeaza Bursa Generala a Locurilor de Munca.Evenimentul va avea loc la Brasov, la sediul Universitatii Spiru Haret, pe strada Turnului nr. 7. Participarea la eveniment este gratuita atat pentru agentii economici, cat si pentru persoanele care-si doresc un loc de munca. In plus, agentii economici care incadreaza persoane din ... citeste toata stirea