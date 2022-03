Vineri - Grecia, sambata - Ucraina

Vineri, 25 Martie, de ziua nationala a Greciei, literele "BRASOV" de pe Tampa au fost iluminate alb - albastru, culori specifice drapelului national al Greciei, ca semn de apreciere pentru contributia grecilor in dezvoltarea orasului nostru.La Brasov, in secolul al XV-lea este mentionata existenta unei scoli cu predare in limba greaca, in anul 1730 este atestata o capela ortodoxa care apartinea grecilor, iar in secolul al XVIII-lea comerciantii greci au construit in orasul nostru un spital, o ... citeste toata stirea