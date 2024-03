Vineri, iunie, DN1

Infrastructura proasta, indisciplina soferilor si pietonilor, dar si viteza excesiva au facut din DN 1 si DN 2 adevarate cimitire pentru participantii la trafic. Potrivit unui raport al Politiei Rutiere, cele mai multe accidente au avut loc anul trecut in luna iunie. In ceea ce priveste zilele saptamanii, se constata ca in ziua de vineri au fost consemnate cele mai multe accidente, iar cele mai multe persoane decedate pe sosele au fost inregistrate in ziua de luni. Cele mai multe accidente de ... citește toată știrea