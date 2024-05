Vineri, la Casa Armatei: 49 de firme cu 698 de locuri de munca

Brasovenii care sunt in cautarea unui loc de munca si cei care ar dori sa isi schimbe actualul job au o posibilitate buna sa isi atinga obiectivul chiar in aceasta saptamana. Vineri, 17 mai, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Brasov (AJOFM) organizeaza Bursa locurilor de munca, eveniment la care s-au inscris deja 49 de angajatori, care ofera aproape 700 de locuri de munca."Colegii mei au contactat peste 1.500 de angajatori. Pana in prezent si-au declarat disponibilitatea privind ... citește toată știrea