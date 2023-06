Foto: Concertul din 2020Alexandru Tomescu si a sa vioara Stradivarius Elder-Voicu vor putea fi auziti in data de 4 iulie, la Biserica Neagra, incepand cu ora 19.00. Asta in cadrul unui tuneru international care poposeste si in orasul de la poalele Tampei. "In the mood for love" este un program muzical de 70 de minute, in cadrul caruia publicul va avea ocazia sa asculte compozitori precum Jules Massenet, Fritz Kreisler, Edward Elgar, Cesar Franck, Mircea Chiriac, Constantin Nottara si Camille ... citeste toata stirea