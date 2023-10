Un copil de 15 ani a fost arestat preventiv in calitate de inculpat intr-un dosar penal in care minorul este banuit ca a comis un viol. Victima are o varsta si mai frageda, de numai 13 ani si a fost atrasa intr-o padure de tanar."In dupa-amiaza zilei de 13 octombrie 2023, o persoana de sex masculin in varsta de 15 de ani a deplasat-o sub amenintari pe o persoana de sex feminin in varsta de 13 ani intr-o zona impadurita din proximitatea centrului municipiului Brasov, unde a intretinut acte de ... citeste toata stirea