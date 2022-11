Violatorul fetelor pava trotuarele in comuna

Constantin Zapan (foto stanga), barbatul care a rapit si violat, in noaptea vineri spre sambata, 11/12 noiembrie, doua fete, de 10 si 12 ani, era nascut in judetul Constanta, avea ultimul domiciliu cunoscut in Valea Calugareasca din judetul Prahova si se stabilise de putina vreme in comuna Vama Buzaului, unde lucra in constructii. Agresorul pava trotuarele din comuna Vama Buzaului, prilej cu care i-a cunoscut pe mama copilelor si concubinul acesteia.Parchet: Parintilor celor doua fete nu li ... citeste toata stirea