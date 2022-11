Violatorul s-a-ntors la locul faptei

Abia iesit din inchisoare, unde ispasise o condamnare pentru viol, un tanar din Covasna, in varsta de 26 de ani, s-a gandit ca primul drum pe care ar trebui sa il faca ar fi chiar la cea pe care o violase. Proaspatul eliberat a mers la Predeal si a patruns in curtea femeii de 62 de ani, insa nu a reusit sa ajunga pana la victima sa, deoarece aceasta s-a inchis in casa si a sunat la 112."Politistii din cadrul Politiei Statiunii Predeal efectueza cercetari in cadrul unui dosar de urmarire ... citeste toata stirea