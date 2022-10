Violatorul-talhar, deja in instanta

Procurorii au dispus trimiterea in judecata a barbatului banuit ca, in 27 septembrie 2022, a violat o angajata a unei sali de jocuri noroc din Brasov si a fugit apoi cu toti banii din casierie. El este acuzat de savarsirea infractiunilor de viol, talharie calificata si influentarea declaratiilor.Atacul a fost dat in plina zi, iar victima i-a fost o tanara de 19 ani, casiera salii de jocuri proaspat inaugurata, intr-o zona intens circulata din Brasov. Suspectul (35 de ani) este un client al ... citeste toata stirea