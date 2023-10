Prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, a avut vineri, 6 octombrie, o intalnire de lucru la care cu reprezentantii Politiei, Inspectoratului Scolar al Judetului Brasov si ai altor institutii, tema discutiilor fiind violenta din scoli.Prefectul a precizat ca a convocat aceasta intalnire pentru a discuta punctual in principal cazurile de manifestari agresive in scoala ale unor elevi, masurile care s-au luat in aceste cazuri si ce trebuie facut pentru a le gestiona cat mai eficient si a ... citeste toata stirea