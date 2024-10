Violenta intr-o familie din Voila. Fiul cuplului a sunat la 112

Agentii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila au intocmit un dosar penal pentru "violenta in familie" dupa ce au fost sesizati printr-un apel de urgenta cu privire la faptul ca ar exista o cearta intre un cuplu aflat in propria locuinta. Cel care aanuntase scandalul a fost fiul cuplului."In urma unei sesizari pe care polistii au primit-o de la un tanar, la data de 26 octombrie, in jurul orei 17.00, in care era sesizat faptul ca intre parintii sai ar exista o forma de ... citește toată știrea