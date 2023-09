Mani Neumann, Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), cunoscut publicului din Romania in urma colaborarii sale de lunga durata cu formatia Phoenix, aduce "Trio farfarello" in Romania pentru un turneu national inedit, care da artei o definitie aparte."Trio farfarello" inseamna in primul rand vioara, blockflote, chitari acustice pe 6 si 12 corzi, percutie & bass. Stilul muzical abordat este atat de unic incat orice descriere conventionala devine imposibila. Prin muzica lor, ... citeste toata stirea