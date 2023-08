Serban Lupu, unul dintre cei mai apreciati violonisti romani la nivel international si un promotor al muzicii lui George Enescu in Statele Unite ale Americii, a murit la varsta de 71 de ani, in 11 august.Serban Lupu s-a nascut la Brasov in 1952. Si-a inceput cariera in Romania, dar a plecat in Marea Britanie pentru a studia la Guildhall School of Music cu importanti profesori de vioara, printre care si legendarul Yehudi Menuhin.A primit numeroase premii la competitii de prestigiu, iar ... citeste toata stirea