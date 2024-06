Vipera semnalata in zona manastirii de la Sambata de Sus

In zona turistica Sambata de Sus a fost semnalata prezenta unei vipere, anunta Salut Fagaras. Mai exact, un turist care s-a aflat la Manastirea Brancoveanu a dat peste o vipera in zona lacasului de cult, intre manastire si lacul cu pesti din spatele acesteia."Era o vipera comuna cu romburi foarte vizibile, un exemplar foarte mare, am si filmat-o, dar s-a retras repede pe o carare. Vipera comuna este cea mai raspandita in zona noastra, o gasim in zone umede in care exista si portiuni de uscat ... citește toată știrea