Virgil Popa: Am demarat discutii pentru un transport public modern in Sacele

Primarul municipiului Sacele, Virgil Popa anunta ca a demarat discutii in vederea modernizarii transportului in comun, din municipiu.Primaria Sacele a obtinut deja, finantare pentru achizitia a 7 autobuze electrice, dotarea tuturor autobuzelor din municipiu cu un sistem de ticketing modern, precum si pentru instalarea unui numar de 10 statii de incarcare a vehiculelor electrice.Avand in vedere ca Municipiul Sacele s-a extins in ultimii, municipalitatea are in plan si amenajarea a patru noi ... citeste toata stirea