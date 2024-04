Virgil Popa: Extindem transportul in comun si pe centura ocolitoare a municipiului

Transportul in comun se extinde si pe Centura Ocolitoare a Municipiului Sacele, anunta primarul Virgil Popa.Potrivit primarului Virgil Popa, pe Centura Ocolitoare a Municipiului Sacele se vor amenaja in total 8 statii pereche pentru autobuzele RATBV."Municipiul Sacele s-a extins in ultimii ani, asadar este o necesitate suplimentarea traseelor transportului public local pentru ca mai multi saceleni sa beneficieze de acesta.Pentru deschiderea acestui nou traseu pe strada Campului am demarat ... citește toată știrea