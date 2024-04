Virgil Popa: Proiectul meu de suflet a fost si ramane redeschiderea Spitalului de la Sacele

Proiectul meu de suflet a fost si ramane redeschiderea Spitalului de la Sacele, a spus primarul municipiului Sacele, Virgil Popa, in emisiunea Culisele Zilei.Spitalul din Sacele a fost inchis pe 1 aprilie 2011. Pana in 2016 nimeni nu a mai intrat in spital, totul a fost sigilat. Au fost niste incercari de a-l redeschide prin 2014, 2015, dar fara succes. Mi-a luat un an de zile, din ... citește toată știrea