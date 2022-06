Virgil Popescu: Primele gaze din Marea Neagra au intrat in sistemul national de transport

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca primele gaze din Marea Neagra au intrat miercuri in sistemul national de transport.Primele gaze din Marea Neagra au intrat miercuri in sistemul national de transport, respectiv gazele din perimetrul de la Midia, zacamantul Ana, exploatat de Black Sea Oil & Gas, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook."Este oficial! Primele gaze din Marea Neagra au intrat astazi in sistemul national de transport! Este vorba de ... citeste toata stirea