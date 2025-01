Virozele de sezon, in scadere. Gripele, in crestere

2.985 de cazuri de infectii respiratorii au fost inregistrate, in saptamana 20-26 ianuarie, potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov. In scadere fata de saptamana anterioara, cand au fost 3388 de cazuri.Totusi, chiar daca in total cazurile au scazut, a crescut numarul pacientilor diagnosticati clinic cu gripa - 575 de cazuri de, comparativ cu 465 de cazuri din saptamana de supraveghere 13 - 19 ianuarie. Dintre acestea, ... citește toată știrea