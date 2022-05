In SUA ar fi fost descoperit un tratament revolutionar pentru cancer. Departamentul de oncologie al Centrul de cercetari City of Hope din Duarte, California, a reusit sa dezvolte, impreuna cu o companie specializata in noi terapii impotriva cancerului, un tratament inovator contra acestei boli. Mai multi pacienti au fost deja injectati cu virusul care ucide ... citeste toata stirea