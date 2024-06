Virusul Oropouche, o noua amenintare globala?

Intr-o regiune deja afectata de numeroase provocari de sanatate publica, un virus putin cunoscut, numit Oropouche, a declansat un val de alarma in America de Sud. Cercetatorii si expertii in sanatate publica atrag atentia ca acest virus se raspandeste rapid si ca oamenii sunt principalul motor al acestei epidemii.Transmis de muscatura unei musculiteVirusul Oropouche starneste ingrijorari in America de Sud. Brazilia a inregistrat 5530 de cazuri in acest an, fata de 836 in intregul an 2023. ... citește toată știrea