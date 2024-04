Virusurile hepatice provoaca 3.500 de decese pe zi, la nivel global, avertizeaza Orgnizatia Mondiala a Sanatatii

Virusurile hepatice provoaca 3.500 de decese pe zi, cifra care este in crestere, potrivit unui raport publicat marti de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a cerut "actiuni rapide", transmite News.ro.Noi date din 187 de tari arata ca numarul estimat al deceselor cauzate de hepatitele virale a crescut de la 1,1 milioane in 2019 la 1,3 milioane in 2022, potrivit raportului, publicat cu ... citește toată știrea