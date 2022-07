Miercuri, 13 iulie, in jurul orei 13.10, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, care conducea un autovehicul pe raza localitatii Vistea de Sus. In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul ar fi fost sustras spre a fi condus pe ... citeste toata stirea