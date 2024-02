Vizita Flaviei Boghiu la DNA, discutata si in Consiliul Local Brasov

Cum era de asteptat, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 12 februarie, a fost discutat si subiectul anchetei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), deschisa pe numele viceprimarului Brasovului, Flavia Boghiu, ea fiind cercetata pentru abuz in serviciu in "Dosarul Catacombelor".Astfel, cu o voce scazuta, consilierul local Marius Potea (PSD), care a tinut sa precizeze ca ii e teama sa vorbeasca tare, i-a cerut viceprimarului sa isi ceara, public, scuze, dar si sa recunoasca ... citește toată știrea