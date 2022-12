Vizitatorii Gradinii Zoologice Brasov isi pot lasa masinile electrice la incarcat

Primaria Brasov a anuntat miercuri, 21 decembrie, ca a pus in functiune 10 statii de incarcare autoturisme electrice si/sau hibrid plug-in. Fiecare statie este prevazuta cu un sistem de incarcare in curent alternativ, de 22 de kW, conectat la sistemul de iluminat public. In functie de tipul de masina, aceste statii pot fi utilizate pentru incarcare rapida (de exemplu in cazul autoturismelor Renault Zoe), sau lenta, daca masina are o capacitate de incarcare redusa.Valoarea totala a investitiei ... citeste toata stirea