Vizitele in sectia ATI, suspendate pe termen nedeterminat la SJU Sfantu Gheorghe

In contextul instituirii starii de alerta epidemiologica determinata de gripa in Romania si a cresterii numarului de afectiuni ale cailor respiratorii superioare incepand cu data de 5 februarie 2025, in Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe se suspenda vizitele pacientilor tratati in Sectia de Terapie Intensiva pe o perioada nedeterminata.Exceptie: pacientii care se afla in stare terminala.Totodata urmatoarele sectii sunt in continuare supuse interdictiei ... citește toată știrea