Vlad Voiculescu, despre Nelu Tataru: Stiam ca nu ia spaga. Orice fel de plic la medic e coruptie

Liderul USR Bucuresti, europarlamentarul Vlad Voiculescu, a vorbit despre cazul fostului ministru al Sanatatii Nelu Tataru, acuzat ca ar fi primit mita, mentionand ca nu credea ca acesta "s-ar deda la asa ceva", transmite Agerpres.El a mentionat ca in randul corpului medical exista in continuare impresia ca ar fi "in ordine" sa se ia spaga dupa actul medical, fara vreo conditionare prealabila."Va spun cinstit ca ieri am fost zguduit de ceea ce i s-a intamplat domnului Nelu Tataru. Am fost ... citește toată știrea