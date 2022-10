Brasoveanul Vladimir Sofronie este un mare talent al Romaniei la sah. In aceasta saptamana, copilul in varsta de noua ani a obtinut trei titluri balcanice, dar a fost in Muntenegru doar pentru ca federatia i-a oferit o sansa neasteptata.Vladimir Sofronie este triplu campion balcanic la sah, iar la cei noua ani ai sai a castigat toate cele ... citeste toata stirea