Angajatii din industria de Aparare au iesit in strada miercuri, 15 noiembrie. La Carfil, uzina din Brasov producatoare de tehnica militara, oamenii au oprit activitatea timp de patru ore sI au iesit in strada, in fata sediului central.Muncitorii sunt nemutumiti ca "Ordonanta austeritatii" le afecteaza salariile. Li s-au taiat bonurile de masa si orele suplimentare, iar pentru multi angajati asta inseamna un salariu mai mic si cu 1.000 de lei."Cu 700 bonurile de masa ajungeai la 4.000 si un ... citeste toata stirea