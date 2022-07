Dezvoltatorii imobiliari trebuie sa asigure si functiuni sociale in cartierele rezidentiale, pentru ca lucrurile "nu se mi fac intr-un fel anume". O spune viceprimarul municipiului Brasov, Flavia Boghiu, care subliniaza ca "atata vreme cat am Urbanismul in atributii, voi face tot ce-mi sta legal in putere ca un nou Tractorul Nord sa nu se mai intample in Brasov". In prezent, zona noua a cartierului s-a dezvoltat foarte mult, dar au fot probleme nenumarate cu asfaltarile, chiar si cu bransarile ... citeste toata stirea