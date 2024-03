Voia 7 ferestre pe acoperisul casei din 1700. Dezastrul de la Poarta Schei nr. 13: si cu plangere penala, tot a continuat santierul

Reamintim, pe 7 martie, o casa de pe strada Poarta Schei nr. 13, care are mai multi proprietari, a inceput sa se darame, aparent din cauza unor renovari facute de un locatar. Casa, care este monument istoric, are 12 apartamente, dintre care 6 sunt locuite.Renovarile, facute fara niciun fel de autorizatie de constructie de proprietarul apartamentului 11 din acea casa construita in secolul 18, au fost verificate pe 26 februarie de Politia Locala Brasov, in urma unei reclamatii telefonice. ... citește toată știrea