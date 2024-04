,,Voia sa le atinga in zonele intime". Trei fetite, 11 ani, au fost agresate de un barbat in plina strada, in Fagaras. Un fagarasean l-a imobilizat si a sunat la Politie

Caz socant in Fagaras. Trei fetite, 11 ani, care treceau pe strada Garii din Fagaras au fost agresate de un barbat. S-a intamplat luni, 8 aprilie a.c., in jurul orei 18.00, in apropierea magazinului Profi.,,Copilele s-au speriat cand barbatul s-a luat de ele in plina strada. Le-a atins, a incercat sa le mangaie in zonele intime. In acest oras nu mai esti in siguranta!" a declarat un localnic care a vazut scena.Barbatul si-a urmat apoi drumul spre Gara Fagaras, ... citește toată știrea