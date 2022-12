Un incendiu izbucnit a izbucnit luni, 12 decembrie, in cursul serii (in jurul orelor 19.30), la o casa din comuna Sanpetru."Incendiul s-a manifestat la doua incaperi de la etajul 1 si mansarda. Focul s-a propagat prin peretii din lemn ai casei", a precizat reprezentantul ISU Brasov, Adrian Lacatusu.Un barbat in varsta de 37 ani, in incercarea de a stinge ... citeste toata stirea