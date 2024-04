Volkswagen reduce pretul masinilor electrice si cu motor termic

Volkswagen a raportat o crestere neasteptat de puternica a livrarilor sale de masini electrice si cu motoare cu combustie in China in primul trimestru, ajutata de reducerile de pret, in timp ce livrarile de vehicule electrice in Europa au scazut brusc din cauza reducerii cererii. Cel mai mare producator auto din Europa a declarat ca livrarile in China au crescut cu aproape 8%, la 694.000 de unitati, in primele trei luni ale anului, comparativ cu 2023, livrarile de vehicule cu baterii crescand ... citește toată știrea